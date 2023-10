SN-Serie, Teil 1: Was wurde aus den Rekordtransfers von Red Bull Salzburg?

BILD: SN/IMAGO/OFFSIDE SPORTS PHOTOGRAPHY Dominik Szoboszlai (FC Liverpool)

1. Dominik Szoboszlai Der Ungar kam im Alter von 16 Jahren zu Red Bull Salzburg, spielte in der Bullen-Akademie U18 und später beim FC Liefering. Schnell war klar, dass der Mittelfeldspieler mit einem Ausnahmetalent gesegnet ist und technisch ein ganz feiner Kicker ist. Für die Salzburger Kampfmannschaft absolvierte Szoboszlai 83 Pflichtspiele, erzielte dabei 26 Tore und bereitete 34 Treffer vor - begleitet von dem Ruf, dass er kein übereifriger Trainierer sei. Diesen Makel besserte er spätestens nach seinem Wechsel im Jänner 2021 in die deutsche Bundesliga aus. Szoboszlai avancierte auch bei RB Leipzig zu den absoluten Leistungsträgern, in 91 Pflichtspielen kam er auf 42 Torbeteiligungen (20 Treffer, 22 Assists). Dem FC Liverpool waren die Dienste Szoboszlais diesen Sommer 70 Millionen Euro wert, in der Premier League hat der Ex-Bulle in dieser Saison bisher jedes (!) Match durchgespielt, beim 3:0 gegen Aston Villa gelang dem 22-Jährigen auch sein erster Ligatreffer in England. Und mittlerweile geht Szoboszlai auch im ungarischen Nationalteam als Leader voran - seit diesem Jahr ist er Kapitän.

BILD: SN/APA/AFP/INA FASSBENDER Brenden Aaronson (Union Berlin).

2. Brenden Aaronson Der Superdribbler aus den USA erlebte unter Trainer Jesse Marsch glorreiche Zeiten bei Red Bull Salzburg. Nach 66 Pflichtspielen, 13 Toren und 15 Assists folgte Aaronson seinem Mentor Marsch um eine Ablöse von 32 Millionen Euro zu Leeds United. Das Abenteuer England war allerdings nur von kurzer Dauer - Aaronson stieg mit Leeds aus der Premier League ab. Da saß Marsch schon lange nicht mehr auf der Trainerbank. Im Juli dieses Jahres wurde der 22-Jährige nach Deutschland an Union Berlin verliehen und auch da läuft es noch nicht rund. Aaronson ist Ergänzungsspieler, kommt sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League (Niederlagen gegen Real Madrid 0:1 und Braga 2:3) nicht über die Jokerrolle hinaus. Auch eine Torbeteiligung fehlt dem offensiven Mittelfeldspieler noch im Union-Trikot. Im Sommer 2024 läuft der Leihvertrag aus, Aaronson soll dann laut Plan zu Leeds United zurückkehren.

BILD: SN/APA/DPA/DAVID INDERLIED Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).

3. Karim Adeyemi Deutschlands next Stürmerstar wechselte 2022 mit großen Erwartungen von Red Bull Salzburg nach Dortmund. Und die erfüllte der pfeilschnelle Angreifer zunächst auch. Neun Saisontore waren eine grundsolide Ausbeute im Debütjahr bei der Borussia, doch in dieser Saison will es für Adeyemi noch nicht so recht klappen. Bei den Dortmund-Fans ist der 21-Jährige deshalb schon ein wenig in Ungnade gefallen, auch seinen Platz im DFB-Team hat Adeyemi verloren. Nur allzu gern erinnern wir uns an seine überragende Torquote bei Red Bull Salzburg: In 94 Pflichtspielen für die Bullen kam Adeyemi auf 57 Torbeteiligungen (33 Treffer, 24 Assists). Nun heißt es geduldig bleiben - (fast) jeder Stürmer hat zwischendurch einmal einen sportlichen Leerlauf. Kommt Adeyemi wieder in die Gänge, wird für ihn vielleicht ja doch noch die Heim-Europameisterschaft 2024 mit Deutschland ein Thema.

BILD: SN/WWW.IMAGO-IMAGES.DE Patson Daka (Leicester City).

4. Patson Daka 30 Millionen Euro war Leicester City 2021 die Ablöse für Patson Daka wert. In Salzburg als Superstürmer gefeiert, hatte Daka in England von Beginn an mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. Fünf Ligatoren in der ersten Saison 2021/22 ließ der Teamspieler aus Sambia 2022/23 vier Tore folgen. Zu wenig für den Klassenerhalt: Ex-Meister Leicester stieg gemeinsam mit Leeds und Southampton ab. Daka sollte den Verein daraufhin verlassen, doch dem Vernehmen nach fand sich kein Abnehmer, obwohl AS Monaco, AC Milan und Bournemouth in der Gerüchteküche als mögliche Interessenten genannt wurden. In der Championship, der 2. englischen Liga, hat Daka in dieser Saison noch keine einzige Einsatzminute zu Buche stehen. Zumeist schmorte der einstige Salzburger Serientorschütze (68 Treffer) bei Leicester auf der Ersatzbank. Zukunft: ungewiss.

BILD: SN/WWW.IMAGO-IMAGES.DE Naby Keïta (Werder Bremen).