SN-Serie, Teil 2: Was wurde aus den Rekordtransfers von Red Bull Salzburg?

BILD: SN/IMAGO/MOTIVIO Benjamin Sesko (RB Leipzig).

6. Benjamin Šeško Der Slowene passt nicht unbedingt in das Spielerprofil, das Red Bull Salzburg normalerweise scoutet: 1,94 Meter groß und vom Grundspeed her nicht mit seinen pfeilschnellen Vorgängern Karim Adeyemi oder Patson Daka vergleichbar, wurde Šeško als 16-Jähriger dennoch verpflichtet. 2,5 Millionen Euro ließen sich die Bullen die Dienste des baumlangen Stürmers 2019 kosten, diesen Sommer wurde er um 24 Millionen Euro an RB Leipzig verkauft. Die Rechnung ging also voll auf - und dazwischen erzielte Šeško 29 Tore für den österreichischen Serienmeister. Bei RB Leipzig startete der slowenische Teamspieler sehr respektabel, erzielte in bisher zehn Saisoneinsätzen fünf Tore (zwei in der Bundesliga, zwei im DFB-Pokal und eines in der Champions League).

BILD: SN/IMAGO/SHUTTERSTOCK Enock Mwepu (zuletzt Brighton/Karriereende).

7. Enock Mwepu Mit nur 24 Jahren musste der "Computer", wie Mwepu aufgrund seiner zuverlässig hohen Passquote bei Red Bull Salzburg genannt wurde, seine Karriere 2022 beenden. Der Mittelfeldspieler, der ein Jahr zuvor um 23 Millionen Euro von den Bullen zu Brighton in die englische Premier League gewechselt war, gab als Grund eine "schwere Herzerkrankung" an. Die habe ihm keinen Spielraum für eine andere Entscheidung gelassen. "Der Zustand kann sich im Lauf der Zeit verschlechtern und würde Enock einem extrem hohen Risiko aussetzen", hieß es in einer Mitteilung seines Vereins. Anfang dieses Jahres dann diese Schockmeldung: Mwepu habe in seiner Heimat Sambia am Steuer seines Autos einen Herzinfarkt erlitten. "Enock befindet sich unter unserer Aufsicht in diesem Spezialkrankenhaus und ich kann Ihnen sagen, dass er bester Dinge ist", sagte damals der leitende Oberarzt des National Heart Hospital der dpa und fügte an, dass der 25-Jährige auf einem guten Weg Richtung Genesung sei. Mittlerweile ist Mwepu nach England zurückgekehrt und arbeitet bei Brighton als Trainer im Jugendbereich.

BILD: SN/IMAGO/MB MEDIA SOLUTIONS Sadio Mané (Al-Nassr).

8. Sadio Mané Seine Karriere ist geprägt von zahlreichen sportlichen Highlights - und zwischenmenschlichen Missverständnissen. Dazu zählt der alles andere als konfliktfreie Abschied von Red Bull Salzburg 2014 in Richtung Southampton. Auch in Liverpool gab es Auseinandersetzungen, zum Beispiel einen heftigen Streit mit Mo Salah, weil der nicht zu ihm passen wollte. Zuletzt erwies sich sein Engagement beim FC Bayern als Missverständnis. Mittlerweile kickte der 31-jährige Superstar aus dem Senegal gemeinsam mit Cristiano Ronaldo für Al-Nassr in der saudischen Pro League. Dass die Wüstenliga weit unter seinem Können liegt, zeigt die Statistik: Quasi aus dem Stand heraus hat er nach neun Spielen sechs Tore und zwei Assists zu Buche stehen. Seine mit Abstand beste Zeit erlebte Mané zweifellos beim FC Liverpool: Er gewann die Champions League (2019), die Premier League (2020) und wurde Torschützenkönig in England (2019). Zwei Mal wurde Mané darüber hinaus als Afrikas Fußballer des Jahres ausgezeichnet (2019 und 2022).

BILD: SN/APA/AFP/OLI SCARFF Erling Haaland (Manchester City).

9. Erling Haaland Die norwegische "Urgewalt" ist nicht von ungefähr der teuerste Stürmer der Welt - sein Marktwert liegt aktuell bei 180 Millionen Euro. Auch seine Torquote ist unerreicht, egal, für welchen Verein er mit grimmigem Blick und enormer Wucht auf Torjagd ging: Für Red Bull Salzburg erzielte Haaland in 27 Pflichtspielen 29 Treffer, für Borussia Dortmund in 89 Spielen 86 Tore und bei Manchester City hält er nach 65 Spielen bei aktuell 60 Volltreffern. Haaland prägt nach Ronaldo, Messi und Co. eine neue Ära des Fußballs und ein kleines Stück seines Wegs durften den Stürmer auch die Fans von Red Bull Salzburg begleiten. Ein Spiel für die Geschichtsbücher war zweifellos das Champions-League-Debüt der Bullen 2019, nachdem man elf Mal in Folge an der Qualifikation für die Königsklasse gescheitert war. Salzburg schoss Genk mit 6:2 aus dem Stadion und der überragende Haaland erzielte dabei drei Tore. An Manchester City ist Haaland noch bis 2027 gebunden - viele weitere spektakuläre Tore sind also garantiert.

BILD: SN/IMAGO/PICTURE POINT LE Nicolas Seiwald (RB Leipzig).