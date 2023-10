SN-Serie, Teil 3: Was wurde aus den Rekordtransfers von Red Bull Salzburg?

BILD: SN/GEPA Amadou Haidara (RB Leipzig).

11. Amadou Haidara Nicht wenige empfanden seinen Abschied nach nur eineinhalb Jahren bei Red Bull Salzburg in Richtung RB Leipzig zu früh. Die Bedenken waren berechtigt. Der heute 25-jährige Teamspieler aus Mali benötigte lange, um in der deutschen Bundesliga richtig anzukommen. Immer wieder warfen Haidara auch Verletzungen zurück, zuletzt laborierte er an einem Muskelbündelriss. Erst Anfang Oktober feierte er sein Comeback mit zwei Kurzeinsätzen. Insgesamt kann sich Haidaras Leistungsnachweis nach viereinhalb Jahren bei RB Leipzig aber sehen lassen: 157 Pflichtspiel-Einsätze, 13 Tore, 9 Assists.

BILD: SN/WWW.IMAGO-IMAGES.DE Duje Caleta-Car (Lyon).

12. Duje Caleta-Car Sein sportlicher Werdegang hat den 27-jährigen Kroaten von Red Bull Salzburg zu Olympique Marseille in die Ligue 1, zu Southampton in die Premier League und zuletzt zu Olympique Lyon zurück nach Frankreich geführt. An Lyon ist Caleta-Car bis 2024 verliehen, nach einem Stammplatz zum Saisonstart ist der Innenverteidiger in den jüngsten vier Ligaspielen jedoch auf die Ersatzbank bzw. zwei Mal sogar die Tribüne verbannt worden. Auch in der Abstiegssaison von Southampton gehörte Caleta-Car nur zu Saisonbeginn zum Stammpersonal. Sein aktueller Marktwert beträgt elf Millionen Euro, acht Millionen unter seinem Salzburger Verkaufswert 2018.

BILD: SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Dayot Upamecano (FC Bayern).

13. Dayot Upamecano Noch heute erzählt man sich in der SN-Sportredaktion gerne von einem Zweitliga-Spiel des FC Liefering, als das damalige Supertalent Dayot Upamecano reichlich überfordert war, Fehlpässe am laufenden Band produzierte und kaum in einen Zweikampf kam. Kurz später gelang ihm bei Red Bull Salzburg der Durchbruch, wurde um 18 Millionen Euro zu RB Leipzig verkauft und entwickelte sich dort in einem rasanten Tempo zum französischem Teamverteidiger. Was uns diese Anekdote sagt: der Fußball schreibt die unglaublichsten Geschichten! Heute ist Upamecano Fixstarter beim deutschen Serienmeister Bayern München (bisher 91 Einsätze), aktuell allerdings wegen einer im letzten Bundesliga-Spiel gegen Freiburg erlittenen Muskelverletzung auf unbestimmte Zeit out.

BILD: SN/WWW.IMAGO-IMAGES.DE Munas Dabbur (Al-Ahli Dubai).

14. Munas Dabbur Selten hat ein Stürmer von Red Bull Salzburg so polarisiert wie Munas Dabbur. Was dabei oft vergessen wird: Der Israeli wurde zwei Mal Torschützenkönig und 2019 als Bundesliga-Spieler der Saison ausgezeichnet. Der FC Sevilla kaufte Dabbur um 17 Millionen Euro, doch in Spanien fand der Mann aus Nazareth sein Glück nicht. Ein halbes Jahr später schlug Dabbur in der deutschen Bundesliga bei 1899 Hoffenheim auf. 99 Spiele und 29 Tore später wechselte der Ex-Bulle diesen Sommer um 1,5 Millionen Euro zu Al-Ahli - nein, nicht zu Matthias Jaissle nach Saudi-Arabien, sondern nach Katar. Dort hat Dabbur nach sieben Saisonspielen drei Tore zu Buche stehen, für Red Bull Salzburg hatte er in 128 Einsätzen ganze 72 Mal getroffen.

BILD: SN/WWW.IMAGO-IMAGES.DE Mo Camara (AS Monaco).

15. Mohamed Camara Der Transfer des defensiven Mittelfeldspielers konnte erst nach einem langen Tauziehen umgesetzt werden. Camara wollte im Sommer 2022 weg aus Salzburg, und die Bullen wollten Platz schaffen für den jüngeren Lucas Gourna-Douath. Schließlich fand man mit AS Monaco einen Abnehmer und nahm damit auch in Kauf, dass die Ablöse mit 15 Millionen Euro deutlich unter dem Marktwert lag. Im Fürstentum spielt Camara an der Seite zweier anderer ehemaliger Ex-Salzburger - Torhüter Philipp Köhn und Takumi Minamino. Auch der Cheftrainer, Adi Hütter, trägt ein Bullen-Gen. Camara gehört in Monaco aktuell nicht zum unumstrittenen Stammpersonal und kommt in dieser Saison auf eine Startelf-Quote von 63 Prozent. 2022/23 spielte er - abgesehen von einer Rotsperre und einer kurzen Sprunggelenksverletzung - durchgehend.