Sportdirektor von Red Bull Salzburg, Freund: "Manchester City ist nicht gerade mein Wunschlos"

In Nyon wird am Montag das Achtelfinale in der Champions League ausgelost. Red Bull Salzburg ist mit dabei. Sportdirektor Christoph Freund erklärt im SN-Gespräch seine Erwartungen.

SN/afp ManCity-Trainer Pep Guardiola und Mittelfeldstar Jack Grealish wollen endlich die Königsklasse gewinnen – und könnten ein Achtelfinal-Gegner von Red Bull Salzburg in der Champions League sein.