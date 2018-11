St. Pölten rettete im Verfolgerduell 2:2 gegen LASK

Der SKN St. Pölten hat am Samstag im Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga den ersten Punkt unter Neo-Trainer Ranko Popovic geholt. Die Niederösterreicher trotzten dem zweitplatzierten LASK zu Hause ein 2:2 (1:1) ab. Der Ausgleich gelang Luan erst in der 88. Minute per Kopf. Zuvor hatte Joao Victor die tonangebenden Linzer zweimal in Führung gebracht (16., 71.).

SN/APA (Oczeret)/HERBERT P. OCZERET Remis zwischen St. Pölten und dem LASK