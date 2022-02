Über das Geschäftsmodell von Red Bull Salzburg staunt Fußball-Europa.

Die Festspielwochen für Fußballmeister Red Bull Salzburg haben erst begonnen. Denn nach dem über weite Strecken starken Auftritt im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League dürfen die Salzburger noch von weiteren Husarenstücken träumen. Warum auch nicht, denn wer die Bayern, die zu den besten Teams der Welt zählen, derart fordern kann, der hat sich in der Fußballwelt einen ganz hohen Stellenwert erarbeitet. Zwar steht der Truppe von Trainer Matthias Jaissle noch ein harter Gang im Rückspiel bevor - aber wetten, dass die Bullen auch dort bestehen werden? In der entscheidenden Phase der Königsklasse agieren die Salzburger jetzt schon mehr als in der Rolle des krassen Außenseiters. Im Konzert der aufregenden Clubs, herausragenden Mannschaften und fantastischen Stars, die Woche für Woche großen Sport zeigen, spielen die Bullen plötzlich eine der Hauptrollen. Das hat nichts mit Glück zu tun. Salzburg wäre nicht im Achtelfinale, wenn der Meister nicht mit den Topteams aus Europa mithalten könnte. Das System Salzburg, Toptalente zu verpflichten, sie an die Spitze zu führen und dann um viele Millionen Euro zu verkaufen und neue auszubilden, hat sich als Geschäftsmodell bewährt. Nicht nur finanziell, sondern auch sportlich.