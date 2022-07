Das Bullen-Karussell dreht sich immer schneller

Bei Red Bull Salzburg vergeht derzeit kaum ein Tag ohne Transfermeldung. Zahlreichen Abgängen und Leihen stehen spannende Neuverpflichtungen gegenüber. Wie jene von Strahinja Pavlovic, einem international erfahrenen (und sieben Millionen Euro teuren) Abwehr-Hünen. Oder Fernando, der im ersten Testspiel bereits gezeigt hat, dass die Bullen auch in Zukunft spektakulären Offensivfußball bieten. Dazu kommt eine Horde an jungen Spielern, die in der Vorbereitung um die Beförderung vom FC Liefering zu Red Bull Salzburg wetteifern.

Es ist erstaunlich, wie schnell ...