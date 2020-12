Warum es wichtig ist, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen.

Noch ein Spiel steht für Red Bull Salzburg in diesem turbulenten Fußballjahr 2020 auf dem Matchplan. Ins Saisonfinale am Sonntag gegen den Wolfsberger AC gehen die Bullen mit breiter Brust. Jeder Sieg gegen den Erzrivalen Rapid bringt einen zusätzlichen Schub an Selbstvertrauen mit sich, vor allem dann, wenn er in einem K.o.-Duell und so souverän wie im Achtelfinale des ÖFB-Cups gelingt.

Dass dieses Jahr erfolgreich zu Ende geht, ist aber auch im Hinblick auf die kommende Frühjahrssaison von ...