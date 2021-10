Schon mit dem Sieg gegen Frankreichs Meister Lille hat Fußballmeister Salzburg ein Ausrufezeichen im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale der Champions League gesetzt. In der dritten Runde legten die Bullen mit dem 3:1 gegen Wolfsburg noch einmal nach, kräftig sogar. Ein voller Erfolg gegen einen Club aus dem Land des vierfachen Weltmeisters in der Königsklasse des Fußballs ist noch weit höher einzustufen. Und die Truppe von Trainer Matthias Jaissle gewann nicht irgendwie, sondern souverän. Nach diesem Feiertag für den österreichischen Fußball kann man Salzburg den Einzug in das Achtelfinale zutrauen, muss man sogar. Es wäre keine Sensation. Der Coup, in der Königsklasse zu überwintern, ist zum Greifen nahe. Salzburg und die Champions League fanden Jahre nicht zusammen, 2021 wurde aus der Beziehung eine große Liebe. Ein Ende dieser ist nicht in Sicht. Weil die Bullen reif wie ein internationales Topteam agieren.