Mehr geht eigentlich nicht

Red Bull Salzburg ist Meister, zum neunten Mal in Folge und zum 13. Mal insgesamt. Und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Bullen diese stolze Serie in den nächsten Jahren nicht weiter ausbauen. Sportlich und wirtschaftlich bewegt sich Fußball-Salzburg inzwischen in ganz anderen Sphären, der Liga-Konkurrenz immer einen, wenn nicht zwei Schritte voraus. Es ist aber nicht allein das Geld, das die Tore schießt. Der Erfolg des Serienmeisters und Seriencupsiegers ist das Produkt einer klaren Strategie, einer unumstößlichen Spielphilosophie und eines überaus professionellen Zugangs zum Fußball, der auf allen Ebenen gelebt wird. Von der Geschäftsführung über die sportliche Leitung, den Spielern bis hin zum Zeugwart oder den Mitarbeitern im Backoffice. So ist Salzburg definitiv nicht so schnell von der Siegerstraße zu drängen. Selbst eine Bundesliga-Reform, in der die Punkte nach einer Hin- und einer Rückrunde geteilt werden, um so das Titelrennen spannender zu gestalten, konnte das Team von Trainer Matthias Jaissle nicht stoppen. Ganz im Gegenteil. Selten zuvor war Red Bull Salzburg so dominant und der Rest der Liga so chancenlos. Dass die Bullen neben dem österreichischen Double (Gewinn von Meisterschaft und ÖFB-Cup) auch noch in das Achtelfinale der Champions League eingezogen sind, ist eigentlich nicht zu toppen. Mehr als der Einzug unter die Top-16-Clubs Europas geht nicht − oder doch? Die Ansprüche sind nach so einer Rekordsaison sicher gestiegen. Nach dem neuerlichen Umbruch im Kader wird es für den Meister aber schwer genug sein, den Erfolg von 2021/22 zu wiederholen.