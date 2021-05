So kann eine Abschiedstournee für einen Trainer beginnen. Jesse Marsch, der am Saisonende Red Bull Salzburg verlassen wird, tut dies als zweifacher Cupsieger. Österreichs Fußballmeister hat nämlich den Titel im ÖFB-Cup am Samstag verteidigt. Das kommt nicht wirklich überraschend, ist aber für den weiteren Verlauf der Saison für den Serienmeister enorm wichtig. Der Gewinn des Cups, der in Österreich nicht gerade einen hohen Stellenwert genießt, wird bei den Bullen wahrscheinlich niemand sonderlich von den Sitzen reißen. Aber Titel ist immer noch Titel.

Für die Salzburger ist es allerdings weit wichtiger, am Ende der Saison ganz oben in der Tabelle der Bundesliga zu stehen. Und trotz des noch scheinbar beruhigenden Vorsprungs von sechs Punkten auf den ersten Verfolger Rapid, darf und wird sich der Tabellenführer nicht zu sicher im Kampf um den Meistertitel fühlen. Nach dem erneuten Coup im Cupfinale warten in der Liga jetzt die drei Topspiele gegen Sturm Graz, Rapid und den LASK. Umfaller sollte sich die Marsch-Elf wohl keinen leisten, damit das Saisonfinale nicht zu einem Krimi wird. Da kommt der zusätzliche Auftrieb durch den Titelgewinn im Cup noch zur rechten Zeit.