Nach einem Jahr Pause mit Geisterspielen in der Champions League ohne Fans im Stadion herrschte am Mittwoch in der Red-Bull-Arena wieder Festtagsstimmung. Im ersten Heimspiel der Saison in der Königsklasse des europäischen Fußballs zeigte die junge Bullen-Elf erneut eine Leistung, vor der der Hut gezogen werden muss. Vom Shootingstar zum Fixstern am europäischen Fußballhimmel: Die Truppe von Trainer Matthias Jaissle kann in dieser Saison auf internationaler Ebene Großes erreichen. Nicht nur, weil die Gruppengegner nicht übermächtig - wie in den beiden vergangenen Jahren zuletzt Liverpool oder Bayern München, die jeweils als aktueller Champions-League-Sieger die Salzburger forderten - erscheinen. Sondern weil sich Österreichs Serienmeister noch einmal weiterentwickelt hat. Und vor allem defensiv bärenstark agiert. Dazu ist es überaus imponierend, wie abgebrüht die Bullen-Youngsters schon auftreten. Die Lust auf mehr ist geweckt.