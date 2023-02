Red Bull Salzburg erfüllte die Erwartungen

Große Überraschung ist es keine, dass Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg mit guten Chancen zum Rückspiel in einer Woche nach Rom reist. Die Bullen haben im Hinspiel gegen den Tabellenvierten der italienischen Serie A wieder einmal gezeigt, dass sie in der heimischen Red-Bull-Arena auch Mannschaften aus den europäischen Topligen besiegen können. Überraschend war es aber schon, dass die Truppe von Trainer Matthias Jaissle in vielen Phasen der Partie auch die Akzente setzen konnte. Salzburg beweist nun schon seit vielen Jahren, dass die Erfolge auf internationaler Ebene keine einmaligen Überraschungen sind, die Glaubwürdigkeit der Bullen nimmt mit jedem Spiel weiter und weiter zu.

Es ist schon beeindruckend, wie die Salzburger an die Herkules-Aufgaben gegen europäische Topteams wie am Donnerstag AS Rom herangehen: Mutig und entschlossen, ihre Spielweise auf den Platz zu bringen. Es ist schon klar, dass die Bullen im Rückspiel eine Sonderleistung bringen müssen, aber diese ist dieser jungen Mannschaft, die körperlich in einer Topverfassung ist, auch zuzutrauen. Die Reise in der Europa League kann weit gehen.