Red Bull Salzburg: Festspiele im Fußball starten

Mit einem Auftakt nach Maß ist Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg in die Saison 2022/23 gestartet. Der Sieg gegen die Wiener Austria im Topspiel der ersten Runde soll aber nur der Auftakt zu den Fußball-Festspielen gewesen sein, die den Bullen-Fans in den nächsten Wochen und Monaten bevorstehen. Und es ist der Truppe von Trainer Matthias Jaissle auch durchaus zuzutrauen, dass sie diese überaus erfolgreich gestalten können. Schon am Mittwoch wird die Red-Bull-Arena erstmals in dieser Saison im Test gegen Liverpool ausverkauft sein. In der Partie gegen den englischen Vizemeister können die Bullen schon einmal richtig Selbstvertrauen tanken für die bevorstehenden Kracher in der Gruppenphase der Champions League. Die Liga werden die Salzburger mit großer Wahrscheinlichkeit auch in diesem Spieljahr beherrschen und es wäre auch keine große Überraschung mehr, wenn das Jaissle-Team auch international im Festspiel-Modus auftritt.