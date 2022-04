Red Bull Salzburg ist Meister - Es ist falsch, den Titel kleinzureden

Red Bull Salzburg ist wieder einmal österreichischer Fußballmeister. Das ist kein besonderes Kunststück, denn aufgrund der finanziellen Möglichkeiten stehen die Bullen weit über allen anderen Clubs der Liga. Viele Fußballfans sind zumindest dieser Meinung. Zu einem großen Teil mag diese Ansicht ja stimmen. Aber es muss auch Jahr für Jahr anerkannt werden, dass sich die Salzburger unter der Leitung von Sportdirektor Christoph Freund und Geschäftsführer Stephan Reiter diese Vormachtstellung durch geschicktes Handeln mit viel Weitblick erarbeitet haben. Es reicht nicht, nur viele Millionen Euro zur Verfügung zu haben, noch wichtiger ist es, diese geschickt einzusetzen. Das gelingt den Bullen perfekt. Wie auch der Einzug der U19-Mannschaft der Bullen in das Finale der Youth League bestätigt. Da imponierte Salzburgs Zukunft in der Gegenwart. Einen Titel zu gewinnen ist jedes Jahr etwas Besonderes. Auch wenn es sich, wie bei den Bullen, schon um den neunten in Serie handelt. Salzburg hat national die Pflicht erfüllt, aber den Titel kleinzureden wäre völlig falsch und unangebracht.