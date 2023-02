Red Bull Salzburg ist stark genug für eine Topleistung

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg kann davon ausgehen, dass der Gegner im Hinspiel des Sechzehntelfinales der Europa League, AS Rom, am Donnerstag in der Bullen-Arena versuchen wird, mit einer Defensivtaktik ein gutes Ergebnis zu erreichen. Startrainer José Mourinho ist bekannt dafür, dass er bei seinen Mannschaften großen Wert auf Stabilität in der Abwehr legt. Auch wenn Austria Lustenau bei Weitem nicht über die Qualitäten der Italiener verfügt, war das Spiel gegen den Aufsteiger doch ein guter Test für das Highlightspiel ...