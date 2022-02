Sternstunden: Red Bull Salzburg öffnete gegen Sevilla das Tor in eine neue Fußballwelt

Letztes Kapitel der SN-Serie: der glorreiche Weg ins Champions-League-Achtelfinale, wo der große FC Bayern wartet.

Die bislang letzte Salzburger Fußball-Sternstunde liegt gerade einmal zwei Monate zurück. Am 8. Dezember 2021 bezwangen die Bullen den spanischen Topclub und viermaligen Europa-League-Sieger FC Sevilla in einem Herzschlagfinale der Champions-League-Gruppe G mit 1:0 - der erstmalige Aufstieg unter die 16 besten Clubmannschaften Europas war als Tabellenzweiter hinter Lille fixiert. Vor coronabedingt leeren Rängen in der Red-Bull-Arena und bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erzielte der bis dahin oft glücklose Elf-Millionen-Stürmer Noah Okafor das Goldtor - und bescherte den Salzburgern damit ...