Strittiger Treffer, Rote Karte: Red Bull Salzburg gewinnt glanzlose Generalprobe

Noah Okafor erzielte beim 1:0-Erfolg im Testspiel gegen Slovan Bratislava einen "Wembleytreffer". Neuzugang Oscar Gloukh debütierte, Fernando feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback.

Red Bull Salzburg hat sich am Samstag gegen den slowakischen Topclub Slovan Bratislava 1:0 durchgesetzt. Bei der Generalprobe für das erste Pflichtspiel im neuen Jahr - am Freitag wartet im Viertelfinale des ÖFB-Cups Sturm Graz - gingen die Bullen nicht an ihre Leistungsgrenze. Sie hatten das wohl auch nicht vor und glänzten bei winterlichen Bedingungen im Taxhamer Trainingszentrum selten. Noah Okafors Siegtreffer in den zweiten 45 Minuten war zudem sehr umstritten.

Neuzugang Gloukh debütierte in der Schlussphase

Die Augen der Zuschauer und Zuschauerinnen in Taxham waren wohl vor allem auf Oscar Gloukh gerichtet. Das israelische Offensivtalent, dessen Wechsel von Maccabi Tel Aviv nach Salzburg in den vergangenen Tagen fixiert wurde, nahm wenig überraschend aber zunächst auf der Ersatzbank Platz. Wie der Brasilianer Fernando, der nach langer Verletzungspause sein Comeback gab, kam er in den letzten 30 von 120 Minuten auf das Feld.

SN/GEPA pictures Maurits Kjærgaard (Mitte) spielte links in der Mittelfeldraute.

Chancenarmes Testspiel in Taxham

Zuvor zeigte die erste Garnitur einen kontrollierten Auftritt. Defensiv war man nur selten in Bedrängnis zu bringen. Ein Volley von Trainersohn Vladimír Weiss strich in der 28. Minute knapp über die Querlatte. Es sollte die gefährlichste Aktion der slowakischen Gäste bleiben. Fünf Minuten vorher hatte Salzburgs Sékou Koïta den ersten guten Fernschuss abgegeben. Noah Okafor scheiterte in der 31. Minute mit einem feinen Freistoß von der Seite und zehn Minuten später mit einem weiteren Abschluss.

Noah Okafor traf - oder auch nicht

In den zweiten 45 Minuten erhöhten die Bullen gegen die kompakten Slowaken den Druck. Nach einer Kopfballvorlage von Außenverteidiger Amar Dedić schloss Okafor in der 54. Minute aus kurzer Distanz ab. Der Gästetorwart wehrte den Ball an die Latte ab, das Schiedsrichtertrio sah ihn hinter der Torlinie und entschied auf 1:0 - ein umstrittener Treffer. Die beste Chance auf ein weiteres Tor vergab in der 65. Minute Koïta. Nach einem klaren, aber äußerst ungeschickten Foul an Junior Adamu vergab der Angreifer per Strafstoß.

SN/GEPA pictures Chefcoach Matthias Jaissle darf nun 120 Minuten analysieren.

Rote Karte in der Schlussphase

Erst nach 90 Minuten, als sich im abschließenden halbstündigen Drittel viele neue Kräfte zeigen durften, nahm die Intensität wieder zu. Lukas Ibertsberger traf gleich in der ersten Minute die Latte und fiel auch danach auf: Nach einem harten Einsteigen des 19-Jährigen, der der Dritte aus dem Hause Ibertsberger im Salzburger Trikot ist, ließ sich Weiss zu einer Tätlichkeit hinreißen. Er wurde ausgeschlossen und das Spiel blieb auch danach hitzig. Neuzugang Gloukh konnte sich lange nicht in Szene setzen. Das Match schien auszutrudeln, ehe der Israeli in der 113. Minute nach einem kurzen Haken im Strafraum über das Tor schoss. Es blieb beim 1:0-Heimsieg der Bullen, die nun am Freitag auf Sturm Graz treffen. Der Meisterschaftsauftakt folgt dann acht Tage später gegen Austria Lustenau