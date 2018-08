Sturm kämpft mit Erfolg der Vorsaison - "Schnürt Kehle zu"

Sturm Graz kämpft in der neuen Saison mit den Erfolgen der alten. Die Bilder vom ÖFB-Cup-Sieg von Klagenfurt gegen die schier übermächtigen Salzburger vor drei Monaten sind noch im Gedächtnis der Fans eingebrannt, die Gegenwart ist indes eine durchwachsene. In der Bundesliga winkt am Sonntag in St. Pölten der dritte Sieg im dritten Saisonspiel, im Europacup hat Sturm aber Probleme.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Im Europacup haben die Grazer arge Probleme