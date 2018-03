Sturm will beim LASK zurück in die Liga-Erfolgsspur

Sturm Graz will nach fünf sieglosen Bundesliga-Spielen in Serie endlich wieder einen Dreier einfahren. Mit dem Gastspiel beim LASK wartet allerdings "die aggressivste Mannschaft" der Liga auf die "Blackys" wie Sturm-Trainer Heiko Vogel vor dem Auftaktspiel der 25. Runde in der Fußball-Bundesliga am Samstag (16.00 Uhr) warnte. LASK-Trainer Oliver Glasner will den guten Frühjahrsstart prolongieren.

Sturm droht Negativspirale