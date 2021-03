Trainer-Auftrag an die Bullen: "Wir wollen marschieren"

Die Ansage von Salzburg-Trainer Jesse Marsch gleicht einer Warnung an die Konkurrenz. Bullen können jetzt in jedem Ligaspiel Gas geben.

Nach dem Einzug in das Cupfinale und dem frühzeitigen Ausscheiden in der Europa League halten sich für Fußballmeister Red Bull Salzburg in den nächsten Wochen die Zusatzbelastungen neben der Bundesliga in Grenzen. Das bedeutet, dass der Serienmeister in der Liga in jedem Spiel auf das Tempo drücken kann. Und Trainer Jesse Marsch auch nicht mehr gezwungen ist, personell zu rotieren, um seine Profis vor Überbelastungen zu schützen. Am Sonntag wird es daher für St. Pölten ganz schwierig werden, gegen den ...