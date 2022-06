Trainingsbeginn bei Red Bull Salzburg: Jaissle startete mit Adrenalin-Kick

Der Erfolgstrainer von Red Bull Salzburg hat auch in der neuen Saison hohe Erwartungen an sich und sein Team.

Nach exakt 26 Tagen Pause rollt der Ball wieder im Trainingszentrum von Red Bull Salzburg. Am Donnerstag um 10.30 Uhr startete Matthias Jaissle mit dem Fußball-Doublegewinner in die Saisonvorbereitung. Die Trainingsgruppe war (ohne die derzeit urlaubenden Nationalspieler) mit 14 Bullen-Profis zwar noch recht klein, das tat der Stimmung im Team aber keinen Abbruch. Jaissle, 34, versprühte in seiner ersten Ansprache viel positive Energie, sprach über Salzburgs ehrgeizige Ziele und auch über folgende Themen:

... seine Ferienaktivitäten "Ich war zunächst ...