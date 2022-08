Traumlos für Red Bull Salzburg: "Wir freuen uns über große Namen und spannende Aufgaben"

Österreichs Fußballmeister zog das große Los: Die drei Bullen-Gegner in der Gruppenphase der Champions League heißen AC Milan, Chelsea und Dinamo Zagreb.

Um exakt 18.45 Uhr wurde Red Bull Salzburg am Donnerstag von den UEFA-Stargästen Yaya Toure und Hamit Altintop aus Topf 3 in Gruppe E gelost - und im Trainingszentrum der Bullen in Taxham brandete spontan Jubel auf. Denn Salzburg zog für die Gruppenphase der Champions League ein großes Los. Es warten Italiens Meister AC Milan, der FC Chelsea sowie der kroatische Titelträger Dinamo Zagreb auf das Team von Trainer Matthias Jaissle (übrigens einst Spieler von Chelsea-Coach Thomas Tuchel im Nachwuchs ...