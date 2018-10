Trefferfreudiger Dabbur als "Siegesgarant" der "Bullen"

Salzburgs Siegesserie ist maßgeblich mit einem Mann verbunden: Munas Dabbur. Der 26-Jährige präsentiert sich derzeit in blendender Trefferlaune und hat gute Chancen, sich in der Fußball-Bundesliga ein weiteres Mal zum Torschützenkönig zu krönen. Am Sonntag (17.00 Uhr) kann der Israeli bei Sturm Graz sein Konto weiter aufstocken: 2017/18 schenkte Dabbur den "Blackys" fünf Treffer ein.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Munas Dabbur macht technische Mängel mit Einsatz wett