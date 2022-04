TV-Rechte erworben: Bullen betreiben Eigenwerbung in Afrika

Der Bundesliga-Klassiker zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien (2:1) war am Sonntag erstmals auch in Afrika, Heimat zahlreicher Bullen-Stars, zu sehen. Die Salzburger erwarben vor Kurzem von Rechteinhaber Sportradar die Berechtigung für Livestream-Übertragungen in den Subsahara-Ländern. Zur Region südlich der Sahara zählen 48 der 54 afrikanischen Staaten, also alle bis auf Marokko, Westsahara, Algerien, Tunesien, Libyen und Ägypten. Live kommentiert wurde das Match von einem Clubmitarbeiter auf Englisch. Auch die restlichen Partien der Bundesliga-Meistergruppe werden in Afrika zu sehen ...