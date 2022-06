Ulmer-Comeback im ÖFB-Team? "Der Ralf kann anrufen, wenn er mich braucht"

Kapitän Andreas Ulmer geht in seine 14. volle Saison mit Red Bull Salzburg. Ein weiterer Rekord für den Rekordmann der Bullen, der bis heute 531 Mal mit Stolz das Salzburger Trikot getragen hat. Ulmer peilt natürlich auch die Titelverteidigung in der Bundesliga und im Cup an und wünscht sich darüber hinaus den Einzug in eine europäische K.-o.-Phase. "Dort kann immer alles passieren. Warum sollten wir nicht auch von einem internationalen Titel träumen dürfen", fragte der 36-jährige Dauerläufer mit dem Verweis ...