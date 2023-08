Ulmer verletzt, Bernardo verkauft: Maskenmann Aleksa Terzic ist bei Red Bull Salzburg gleich voll gefordert

Der serbische Neuzugang ist als Linksverteidiger gesetzt. Denn: Kapitän Andreas Ulmer fällt mit einer Knöchelverletzung aus, Bernardo wechselte am Mittwoch zum VfL Bochum.

Neuzugang Aleksa Terzic ist noch keine zwei Wochen bei Red Bull Salzburg, hat aber schon 90 Pflichtspielminuten (2:0 zum Bundesliga-Start gegen Altach) in den Beinen und wird auch am kommenden Sonntag (17 Uhr) beim Heimauftakt der Bullen gegen WSG Tirol erste Wahl sein. Aus einem einfachen Grund: Der 23-jährige Linksverteidiger, der um 5,5 Millionen Euro von Conference-League-Finalist Fiorentina zu Salzburg kam, hat auf seiner Position momentan keine Konkurrenz.

Kapitän Andreas Ulmer hat sich vergangene Woche im Training am Knöchel verletzt und fehlte daher in Altach. "Zum Glück ist es nicht schlimm", ließ er die SN zum Ligastart wissen, doch sein Wunsch auf eine rasche Rückkehr erfüllte sich vorerst nicht. Auch am Mittwoch war für Ulmer noch kein Mannschaftstraining möglich, ein Einsatz gegen WSG Tirol ist daher ausgeschlossen. Die nächste Chance auf Spielminuten bieten sich für den etatmäßigen Linksverteidiger dann am 9. August beim hochkarätigen Testmatch gegen den Champions-League-Finalisten Inter Mailand (Red-Bull-Arena, 19 Uhr).

Jahrelang war Bernardo bei den Bullen das Back-up für Ulmer, in den Planungen für die neue Saison spielte der 28-jährige Brasilianer aber keine Rolle mehr für Salzburgs Kaderplaner rund um Sportdirektor Christoph Freund. Bernardo wurde nach dem Sommerurlaub für Vertragsverhandlungen in seiner Heimat freigestellt. Als diese ergebnislos blieben, kehrte er nach Österreich zurück und hielt sich beim Red-Bull-Kooperationsclub FC Liefering fit. Seit Mittwoch gibt es in der Causa Bernardo doch noch ein Happy End - und zwar für beide Seiten. Der Abwehr-Allrounder wechselt nach insgesamt 93 Pflichtspiel-Einsätzen für Serienmeister Salzburg in die deutsche Bundesliga zum VfL Bochum, der von Thomas Letsch und damit von einem alten Bekannten trainiert wird. Die Bullen kassieren für (den aussortierten) Bernardo sogar noch eine Ablösesumme, die mehrere Hunderttausend Euro betragen soll. Sportdirektor Freund meinte: "Bernardo hat uns ja vor geraumer Zeit mitgeteilt, dass er unbedingt wechseln möchte. Deshalb freuen wir uns, dass wir jetzt eine Lösung finden konnten, die für alle Beteiligten passt."

Für Gerhard Struber heißt die Lösung links hinten in seinem ersten Spiel als Salzburger Cheftrainer Aleksa Terzic. Der serbische Teamkicker, der aufgrund einer Gesichtsverletzung mit einer Maske spielt, hatte nicht viel Zeit, sich einzugewöhnen und wird nach der Verletzung Ulmers und dem Transfer von Bernardo gleich voll gefordert. Was Terzic durchaus gelegen kommt: "Ich weiß, welche Möglichkeiten jungen Spielern in Salzburg geboten werden. Und die will ich nutzen, um mich weiterzuentwickeln."