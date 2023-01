Unentschieden im Testspiel: Bullen schenken dem großen FC Bayern vier Tore ein

Nach nur einer Trainingswoche holte Red Bull Salzburg gegen den defensiv indisponierten deutschen Rekordmeister ein achtbares 4:4.

Das bislang letzte Duell zwischen Bayern München und Red Bull Salzburg endete fatal für die Bullen: Beim 1:7 im Champions-League-Achtelfinale wurden Österreichs Fußballmeister die Grenzen aufgezeigt. Kaum ein Jahr später hat Salzburg das Kräfteverhältnis wieder gedreht, das 4:4-Unentschieden im Testspiel am Freitagabend am Bayern-Campus in München darf als Prestigeerfolg eingestuft werden. Denn: Die Bullen stehen erst seit einer Woche im Training, waren gar nicht so glücklich über den frühen Spieltermin und reisen am Samstag weiter ins Trainingslager nach Marbella. Für Bayern München hingegen war es der letzte (und auch einzige) Test vor dem Bundesliga-Frühjahrsstart in einer Woche gegen RB Leipzig.

Vor 2000 Zuschauern führte in Abwesenheit von Andreas Ulmer, der krank war und zuletzt nicht trainieren konnte, der 21-jährige Nicolas Seiwald Red Bull Salzburg als Kapitän auf das Feld. Die Bayern, die in Bestbesetzung angetreten waren, fanden sofort gut ins Spiel - und gingen auch prompt mit 1:0 in Führung. Leroy Sané schlenzte den Ball von der Strafraumecke sehenswert ins lange Eck. Bullen-Keeper Philipp Köhn war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, hatte aber keine Chance, den Treffer zu verhindern. Die nächsten Möglichkeiten der Bayern parierte Köhn, was den Salzburgern scheinbar Selbstvertrauen einhauchte. Wie aus dem Nichts gelang Sekou Koita nach einem Sucic-Steilpass der Ausgleich zum 1:1. Plötzlich waren die Bullen im Spiel, es brauchte allerdings zehn Wechsel zur Pause, bis man richtig aufdrehte. Jungbulle Karim Konate erhöhte in der zweiten Hälfte per Abstauber - Bayern-Torhüter Ulreich konnte einen Adamu-Schuss nicht festhalten - zur 2:1-Führung. Kurz später gelang dem spielfreudigen Noah Okafor mit einem Traumtor ins Kreuzeck sogar das 3:1.

Doch die Freude über die sich anbahnende Sensation währte nur kurz. Die Bayern, inzwischen mit ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer auf dem Platz, stellten mit einem Doppelschlag durch die eingewechselten Arijon Ibrahimovic (69.) und Kingsley Coman (71.) auf 3:3. In der turbulenten Schlussphase jubelte Mathys Tel über den vermeintlichen Siegtreffer, doch quasi im Gegenzug gelang Okafor nach einem mit viel Übersicht vorgetragenen Zuspiel von Lucas Gourna-Douath das nicht unverdiente 4:4.

Fazit eines kurzweiligen Testspiels: Die Bullen, die sich körperlich schon überraschend gut in Schuss präsentierten, hatten zwar wenig Ballbesitz (30 zu 70), schenkten dem in der Abwehr indisponierten FC Bayern aber nicht weniger als vier Tore ein. Wenn das kein heißes Fußball-Frühjahr verspricht ...

Testspiel: Bayern München - RB Salzburg 4:4 (1:1). Tore: Sane (9.), Ibrahimovic (69.), Coman (71.), Tel (88.) bzw. Koita (16.), Konate (50.), Okafor (54., 89.). Aufstellung RBS: Köhn; Brempt (46. Dedic), Onguene (46. Baidoo), Pavlovic (46. Solet), Bernardo (46. Ibertsberger), Sucic (46. Kjaergaard), Seiwald (46. Gourna-Douath), Kameri (46. Adamu), Hofer (46. Forson); Sesko (46. Konate), Koita (46. Okafor).