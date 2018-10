WAC-Coach Ilzer geht sachlich in Duell mit Ex-Club Hartberg

Wenn der WAC am Samstag den TSV Hartberg zu Gast hat, steht ein Mann besonders im Mittelpunkt. Christian Ilzer schaffte mit den Oststeirern in der Vorsaison sensationell den Sprung in die Fußball-Bundesliga. Anfang Mai vermeldeten die Wolfsberger mitten ins Rätselraten um die Lizenzvergabe für die Hartberger die Verpflichtung des Coaches. Beim WAC hat Ilzer bisher ebenfalls zu überzeugen vermocht.

SN/APA/GERT EGGENBERGER WAC-Trainer Ilzer kennt auch die Hartberger sehr gut