Warum man bei Red Bull Salzburg einen Psychologen brauchte

Das Aus im ÖFB-Cup müssen die Profis von Fußballmeister Red Bull Salzburg verarbeitet haben. Zum Ligaauftakt am Samstag gegen Austria Lustenau verlangt der Trainer auch eine Reaktion.

Die Bundesliga-Saison geht in ihre entscheidende Phase. Vor der Punkteteilung sind noch sechs Runden zu spielen. Zum Auftakt des Spieljahres 2023 empfängt der Tabellenzweite Sturm Graz am Freitag Rapid. Am Samstag startet Tabellenführer Red Bull Salzburg mit dem Heimspiel gegen Austria Lustenau in die Punktejagd. Die Saison könnte spannender als in den vergangenen Jahren werden. Sturm zeigte am vergangenen Freitag beim Cup-Erfolg in Salzburg, dass die Bullen auch Schwächen zeigen können.

Allerdings nur vor der Pause, denn nach ...