Warum sich Rapid bei Red Bull Salzburg bedanken muss

Bullen-Keeper Philipp Köhn verwehrte Austria Wien mit seiner Glanzparade in der 97. Minute den direkten Europacup-Einzug.

Es war die letzte Dienstreise für Red Bull Salzburg in der Saison 2022/23. Einige Bullen-Profis waren am Samstag deshalb bereits mit dem Urlaubskoffer nach Wien gereist. Doch bevor es für die Meisterkicker in die Sommerpause ging, galt es noch einmal, 90 Minuten Arbeit zu verrichten. Genauer gesagt, 97 Minuten inklusive Nachspielzeit. Für die Salzburger sollte es im letzten Pflichtspiel der Saison nur zu einem 1:1-Unentschieden gegen Austria Wien reichen. Ein Ergebnis, das für Salzburg keinerlei Auswirkungen mehr hatte. Für die ...