Wie die Red-Bull-Kicker ihren Jubiläums-Meistertitel feiern

Gefeiert wird in Schwarz und Gold und mit eigener Meisterdose. Am Pfingstsonntag erfolgt die Übergabe des Bundesliga-Meistertellers.

Seit Sonntag, 18.51 Uhr, befindet sich der FC Red Bull Salzburg im regelrechten Ausnahmezustand. Mit dem Schlusspfiff gegen Sturm Graz begannen auch die Feierlichkeiten. Erst mit Freudentänzen und Bierduschen auf dem Spielfeld der Bullen-Arena, später etwas gesitteter in einem Lokal am Salzburger Stadtrand, das der Club nicht preisgeben wollte. Chefcoach Matthias Jaissle hat seinen Spielern und Mitarbeitern danach drei Tage freigegeben, erst am Donnerstag trifft sich der neue und alte Fußballmeister wieder zum Mannschaftstraining in Taxham.

Und dann ...