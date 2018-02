André Ramalho, der Neuzugang von Fußballmeister Red Bull Salzburg, muss hohe Erwartungen erfüllen.

Man merkt André Ramalho vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga morgen, Samstag, gegen die Admira eine gewisse Vorfreude, aber auch etwas Nervosität an. Beim Debüt für Red Bull Salzburg nach seiner Rückkehr aus der deutschen Bundesliga rückt der Brasilianer gleich in den Mittelpunkt. Nicht nur, weil der 25-Jährige vor seinem 100. Pflichtspiel für die Bullen steht.