Youth League: Jungbullen ließen Wolfsburg keine Chance

Justin Omoregie führte die U19 von Red Bull Salzburg in Grödig zu einem ungefährdeten 3:0-Erfolg. Die Elf von Trainer Rene Aufhauser bleibt damit auf Aufstiegskurs.

Red Bull Salzburg hat auch das zweite Heimspiel in der Youth League, der U19-Königsklasse, gewonnen und mit dem 3:0-Sieg in Grödig am Mittwoch einen großen Schritt Richtung Aufstieg gesetzt. Bis auf einen Kopfball, den der unterbeschäftigte Salzburger Tormann Adam Stejskal zehn Minuten nach der Pause in höchster Not klärte, ließen die Hausherren keinen aussichtsreichen Abschluss der Gäste zu. Die aggressiven Salzburger schnürten sie in deren Spielhälfte ein, kamen lange Zeit aber selbst kaum gefährlich vor das Tor der Deutschen.

