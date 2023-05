Ausgelassen wie selten zuvor feierte der FC Red Bull Salzburg am Pfingstsonntag seine Meisterparty. Weil der zehnte Titelgewinn in Folge der wahrscheinlich schwierigste war. Den Anfang machte die offizielle Tellerübergabe in der Bullen-Arena, danach ging es auf dem Stadionvorplatz weiter, wo Tausende Fans mit den Salzburger Meisterkickern feierten.

BILD: SN/APA/KRUGFOTO DER Moment: Bullen-Kapitän Andreas Ulmer präsentiert den Meisterteller. BILD: SN/APA/KRUGFOTO Für Rekordbulle Andreas Ulmer ist es bereits der 14. Meistertitel. Auch das ist freilich Rekord. BILD: SN/GEPA PICTURES Junior Adamu hatte besonderen Grund zur Freude, nachdem er die Salzburger kurz zuvor mit zwei Toren und einem Assist zum Sieg gegen Austria Klagenfurt geschossen hatte. BILD: SN/APA/KRUGFOTO Bullen-Triumvirat: Sportdirektor Christoph Freund, Trainer Matthias Jaissle und Geschäftsführer Stephan Reiter (v.l.). BILD: SN/GEPA PICTURES Zum Abschied aus Salzburg gab es noch einen goldenen Teller für Nicolas Seiwald (l.) und Benjamin Sesko. BILD: SN/GEPA PICTURES Der verletzte Noah Okafor (M.) schlüpfte für die Titelfeier in die Meisterdress. BILD: SN/APA/KRUGFOTO Noch ein letzter großer Moment für Alexander Walke: Der scheidende Torhüter mit dem Meisterteller. BILD: SN/GEPA PICTURES Spieler der Saison: Nicolas Seiwald mit Ligavorstand Christian Ebenbauer. BILD: SN/GEPA PICTURES Torhüter der Saison: Philipp Köhn mit Ebenbauer. BILD: SN/GEPA PICTURES Auch auf den Rängen der Nordtribüne herrschte beste Stimmung.