Roman Wallner & Co. tanzten beim Hallenfußball im Regen

Grödig spielte in Starbesetzung beim "Salzburger Stier" groß auf. In der Zwischenrunde warten aber harte Gegner.

Auch im 37. Jahr passieren beim UFC-Puma-Hallencup um den Salzburger Stier noch Dinge, die es bisher nicht gab. Am Donnerstag wurde beim traditionsreichen Hallenfußballturnier erstmals bei Regen gespielt. Durch das schon länger schadhafte Dach der Sporthalle Alpenstraße tröpfelte es ins Innere - eine Peinlichkeit sondergleichen für die "Sportstadt" Salzburg. Eine Abdeckplane gewährleistete zumindest, dass es auf dem Spielfeld trocken blieb.

Unbeeindruckt von den Witterungseinflüssen zeigten sich am letzten Vorrundenspieltag die Aktiven. Vor allem die Kicker des SV Grödig geigten so richtig auf und stiegen mit drei Siegen ganz souverän auf. Vor allem die Routiniers Roman Wallner und Pepi Strobl ließen in der "Einser-Garnitur" mit Eyüp Erdogan und Sebastian Wachter Ball und Gegner nach Belieben laufen und boten Hallenfußball vom Feinsten.

Ex-Nationalspieler Wallner zeigte sich bei seiner Stier-Premiere begeistert: "Ein toll aufgezogenes Turnier. Wir haben einfach unseren Spaß." Der 35-Jährige hat noch nichts verlernt, obwohl sein letzter wettkampfmäßiger Halleneinsatz schon länger her ist: "Das war mit Austria Wien in der Stadthalle." Das ist immerhin elf Jahre her - und endete mit einem violetten Turniersieg.

Betreut wurde Grödig von 1b-Co-Trainer Gerhard Pichler. Wer den nicht aufstiegswilligen Ex-Bundesligisten im Frühjahr trainieren wird, steht weiter in den Sternen. Grödig trifft in einer starken Zwischenrundengruppe heute, Freitag, auf Grünau und den SAK, wobei es zum Wiedersehen mit dem jüngst abgewanderten Mersudin Jukic (jetzt SAK) kommen wird. Bitter war das Aus für Seekirchen, das um ein Tor den Aufstieg verpasste.

Zu Gast beim Stier waren am Donnerstag auch Nationalspielerin Sarah Zadrazil und U21-Teamtorhüter Alexander Schlager. Zadrazil wird demnächst selbst in der Halle zaubern: "Ich freue mich schon auf unseren Hallencup Ende Jänner, bei dem internationale Spitzenteams zu Gast sind." Sicher ist: In Potsdam regnet es nicht in die Halle.

Vorrunde

Donnerstag:

Gruppe G

Grödig - Nußdorf 6:1, FC Hallein - Thalgau 1:4, Grödig - FC Hallein 5:2, Nußdorf - Thalgau 3:4, Thalgau - Grödig 2:6, Nußdorf - FC Hallein 1:5.

Tab.: 1. Grödig 9, 2. Thalgau 6, 3. FC Hallein 3, 4. Nußdorf 0.



Gruppe H

Straßwalchen - Adnet 3:1, ASK/PSV Salzburg - Obertrum 0:3, Straßwalchen - ASK/PSV 6:1, Adnet - Obertrum 2:3, Obertrum - Straßwalchen 3:4, Adnet - ASK/PSV 6:0.

Tab.: 1. Straßwalchen 9, 2. Obertrum 6, 3. Adnet 3, 4. ASK/PSV 0.



Gruppe I

Seekirchen - FC Puch 1:2, Faistenau - FC Bergheim 3:4, Seekirchen - Faistenau 3:1, FC Puch - FC Bergheim 1:3, Bergheim - Seekirchen 1:1, FC Puch - Faistenau 3:1.

Tab.: 1. Bergheim 7, 2. Puch 6, 3. Seekirchen 4, 4. Faistenau 0.



Reihung der Gruppendritten: Anthering 4/13:8, Bürmoos 4/8:7, Seekirchen 4/5:4, Köstendorf, Adnet, Hallwang, Thalgau, SSK je 3, HSV Wals 1.

Zwischenrunde

Freitag (17 bis 22 Uhr):

Gruppe A: Wals-Grünau, Großgmain, Grödig, Golling, SAK 1914.



Gruppe B: St. Johann, Kuchl, Straßwalchen, Siezenheim, Union Hallein.



Samstag ( 13 bis 18 Uhr):

Gruppe C: Eugendorf, Thalgau, Bergheim, Bürmoos, Anif.



Gruppe D: Gneis, Obertrum, Puch, Anthering, Henndorf.

Finalrunde

Sonntag:

Gruppensieger und -zweite der Zwischenrunden.

Gruppenspiele (10 Uhr)

Kreuzspiele (13.45 Uhr)

Halbfinale (14.30)

Finale (16.30)



Dazwischen (15.45):

Frauen: HSV Wals - FC Bergheim



Junior-Hallencup

Zwischenrunde (Freitag, 13 Uhr)

Finalspiele (Sonntag, 13.15 Uhr)



Statistik

Sieger der vergangenen Jahre: 2017: Grünau, 2016: St. Johann, 2015: Grünau, 2014: St. Johann, 2013: Anif.

Torschützenkönige 2017: Alexander Pilaj (Kuchl) , Benedikt Pichler (Grödig) beide 14 Treffer.



Info: www.salzburgerstier.com