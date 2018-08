Saalfelden will gegen den Meister nachlegen

Die Pinzgauer feierten in der fünften Runde ihren ersten Saisonsieg und wollen im Heimspiel heute, Samstag, Anif ärgern. Der Meister kommt nach einem Stolperstart immer besser in Fahrt.

Die Erleichterung war nach dem Schlusspfiff allen Beteiligten anzumerken. Der FC Pinzgau Saalfelden feierte in der Vorwoche in Kufstein seinen ersten vollen Erfolg in der aktuellen Westliga-Saison. Für Neocoach Franz Seiler ein längst überfälliges Erfolgserlebnis: "Dieser Sieg hat sich lange angekündigt. Meine Mannschaft hat nach dem frühen Rückstand eine tolle Moral gezeigt und Charakter bewiesen." Heute, Samstag, treffen die Pinzgauer zu Hause auf den amtierenden Meister aus Anif. "Natürlich ist Anif der klare Favorit, aber wir sind in einer guten Verfassung, wollen unbedingt nachlegen und zumindest einen Punkt holen", erklärt Seiler.

Auch in Anif zeigte man sich nach dem klaren 5:0-Heimerfolg über Hohenems am vergangenen Spieltag erleichtert. Nach einem klassischen Fehlstart mit zwei Niederlagen in Folge holte die Mannschaft von Trainer Thomas Hofer in der englischen Woche sieben Punkte und zeigte gegen Hohenems phasenweise wieder den Fußball, mit dem man in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils souverän Meister geworden war. "Das war über weite Strecken so, wie ich mir das vorstelle. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und sind in der Defensive gut gestanden", zeigt sich Hofer zufrieden. Für das anstehende Derby in Saalfelden erwartet Hofer, dass seine Mannschaft an die zuletzt gezeigte Leistung anknüpft und Selbstvertrauen mitnimmt. "Saalfelden hat bisher viele gute Leistungen gezeigt und ist eine Mannschaft mit Qualität. Sie spielen offensiver als im Vorjahr und sind im Konter gefährlich", weiß Hofer über die Stärken des Gegners.

Indes will Westliga-Spitzenteam Seekirchen seinen Erfolgslauf prolongieren. Das aktuell beste Amateurteam in Salzburg empfängt den Tabellenletzten aus Hohenems. Grödig will im Heimspiel gegen Reichenau zurück in die Erfolgsspur finden. Die junge Mannschaft aus Grünau peilt gegen Schwaz den dritten Heimsieg im dritten Heimspiel der Saison an. Im Aufsteigerduell in Langenegg möchte Bischofshofen nach dem Premierensieg nachlegen.

Quelle: SN