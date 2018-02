Salzburg nach 2:1 gegen Admira Spitzenreiter - Sturm verlor

Red Bull Salzburg hat am Samstag zum Frühjahrsauftakt der Fußball-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Der Titelverteidiger gewann dank eines Treffers von Rückkehrer Andre Ramalho in der 95. Minute daheim gegen die Admira mit 2:1 und liegt nun zwei Punkte vor Winterkönig Sturm Graz, der beim Debüt von Neo-Coach Heiko Vogel in Mattersburg 0:1 verlor.

SN/APA (Krugfoto)/KRUGFOTO Der Siegestreffer in der 95. Minute