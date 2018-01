Salzburger Liga: Bischofshofen rüstet weiter auf

Winterkönig Bischofshofen, der sein erstes Testspiel am Samstag gegen den Erstligisten Hartberg mit 1:7 verlor, überlässt nichts dem Zufall und verstärkte seinen Kader erneut.

Winterkönig Bischofshofen, der sein erstes Testspiel am Samstag gegen den Erstligisten Hartberg mit 1:7 verlor, überlässt nichts dem Zufall und verstärkte seinen Kader erneut.

Nach Leonardo Barnjak (St. Johann) und Simon Schilchegger (Altenmarkt) verpflichtete der Salzburg-Ligist nun den 19-jährigen Flügelspieler Muhamed Mujic, der zuletzt für Donau Linz aktiv war.

"Mit diesen drei Neuzugängen hat vor allem unsere Offensive noch einmal an Qualität gewonnen", freut sich BSK-Macher Patrick Reiter, der noch zwei weitere Spieler holen will.

Den Verein verlassen haben neben den drei amerikanischen Legionären auch Aleksandar Veljkovic (Serbien) und Michael Petautschnig (Kuchl).

Nicht so rosig sieht die Personalsituation derzeit beim ersten BSK-Verfolger Neumarkt aus. Tomislav Jonjic,Michael Kübler (beide Straßwalchen) und Moritz Waldmann (Kuchl) haben den Club verlassen.

Neuzugänge sind derzeit keine in Sicht. Auch der vereinslose Telat Ünal, den Neumarkt-Trainer Miroslav Bojceski gern geholt hätte, wird nicht kommen. Der Offensivspieler wird wohl in Seekirchen landen. "Derzeit habe ich nur 15 Feldspieler, drei Neuzugänge werden wir brauchen", erklärt Bojceski, der zum Trainingsstart am kommenden Mittwoch einige Testpiloten erwartet.

Einen Rückkehrer kann die Austria begrüßen: Matthias Öttl kommt von Grödig. Eugendorf holte dagegen Michael Aigner aus Seekirchen.

