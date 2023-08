Milos Savic (r.) glänzte auch in Straßwalchen.

Selten war ein (vermeintliches) Spitzenspiel der Salzburger Liga einseitiger. In Straßwalchen, am Ort des Landescup-Finaltriumphs im Vorjahr, hat Kuchl das Duell zweier zuvor makelloser Teams mit 7:1 gewonnen. Dabei servierten die Hausherren dem Titelfavoriten und neuen Tabellenführer gerade in der Anfangsphase ein Tor nach dem anderen.

