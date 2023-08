Salzburger Liga LIVE: Bürmoos - Anif

Der amtierende Torschützenkönig Lazar Ugrinovic will mit Bürmoos Anif schlagen.

Bürmoos gegen Anif ist noch kein Duell mit großer Tradition - auch wenn sich das Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager, einst in Anif engagiert, für die Zukunft gewiss wünscht. Beide Mannschaften stehen nach der Auftaktrunde noch ohne Punkte da, wobei die Anifer erst am Dienstag gegen Hallein verloren. Die Bürmooser wollen am Freitag (19 Uhr) ihre Heimserie verlängern. Die Vorsaison schloss die Elf von Trainer Daniel Buhacek ohne Heimniederlage ab.

