Salzburger Liga LIVE: Bürmoos - Thalgau

In den aktuellen Top Sechs der Salzburger Liga steht nur ein Team, das in der Vorsaison nicht in der Regionalliga spielte: Bürmoos ist mit starken sieben Punkten Tabellenvierter. Im zweiten Heimspiel der Saison ist am Freitag (19 Uhr) Thalgau zu Gast. Der Titelverteidiger hat erst am vergangenen Wochenende mit einem 5:1 gegen Hallein den ersten Sieg gefeiert. Verfolgen Sie das Spiel im Livestream! Weitere Live-Spiele und Höhepunkte finden Sie hier.

Das Spiel im Livestream