Verfolgerduell in Grödig: Bleibt der Tabellenzweite Seekirchen mit dem fünften Sieg in Serie an Spitzenreiter Kuchl dran oder schlagen die viertplatzierten Grödiger nach einem Dämpfer zurück? Verfolgen Sie das Spiel am Freitag (18.30 Uhr) im Livestream und sehen Sie alle Highlights! Weitere Live-Spiele und Höhepunkte finden Sie hier.