Grödig kommt immer besser in Fahrt. Nach vier Meisterschaftsspielen ohne Gegentreffer warf die Elf von Trainer Arsim Deliu am Dienstag den Westligisten Bischofshofen aus dem Landescup. Straßwalchen kassierte indes zuletzt drei Niederlage in Serie - mit 15 Gegentoren. Verfolgen Sie das Duell am Freitag (18.30 Uhr) im Livestream! Weitere Live-Spiele und Höhepunkte finden Sie hier.

