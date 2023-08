Matthias Finder und Co. peilen gegen Golling den ersten Pucher Saisonsieg an.

Puch ist früh in der neuen Saison der Salzburger Liga bereits unter Zugzwang. Nach der Auftaktniederlage gegen Adnet wartet am Samstag (16 Uhr) im zweiten Heimspiel das nächste Derby gegen Golling. Dieses hat Puch zuletzt 2018 gewonnen. Die Gollinger haben im Nachtragsspiel am Mittwochabend mit einem 2:0-Erfolg im verregneten Grödig Selbstvertrauen getankt.

Das Spiel im Livestream