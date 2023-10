Benjamin Sabic steht mit Kuchl an der Tabellenspitze.

Spitzenreiter Kuchl ist am Samstag (16.30 Uhr) in Puch zu Gast. Es ist auch das Duell der Spitzentrainer Thomas Hofer und Andreas Fötschl, die einst in Puch auch gemeinsam spielten. Verfolgen Sie das Spiel im Livestream und sehen Sie alle Highlights! Weitere Live-Spiele und Höhepunkte finden Sie hier.