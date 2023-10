SAK-Angreifer Constantin Resch (links) peilt einen Heimsieg an.

Anif gastiert beim SAK. Die beiden Teams gaben vor wenigen Jahren noch in der Regionalliga den Ton an. Am Freitag (18.45 Uhr) geht es vor allem für die Gäste um einen Schritt aus dem Tabellenkeller der Salzburger Liga. Verfolgen Sie das Spiel im Livestream und sehen Sie alle Highlights! Weitere Live-Spiele und Höhepunkte finden Sie hier.