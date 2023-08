Michael Perlak (l.) führt die Anifer an.

In Straßwalchen stehen sich zwei der drei Mannschaften gegenüber, die noch keinen Punkt abgegeben haben. Die Kuchler gelten als Titelfavorit, werden daher auch in Straßwalchen am Dienstag (17 Uhr) die Favoritenrolle akzeptieren müssen. Verfolgen Sie das Spiel im Livestream und sehen Sie die Highlights nach dem Schlusspfiff! Weitere Live-Spiele und Höhepunkte finden Sie hier.

