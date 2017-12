St. Pölten kooperiert mit Portugals Erstligisten CD Aves

Fußballbundesligist SKN St. Pölten hat am Dienstag eine bis Juni 2020 laufende Kooperation mit Portugals Erstligisten CD Aves bekanntgegeben. Vereinbart wurden gegenseitige Trainingslager in Portugal und in Niederösterreich mit Testspielen, Know-how-Transfer und Wissensaustausch auf sportlicher und administrativer Ebene sowie die Einbindung von Spielern aus Portugal in St. Pöltens Kampfmannschaft.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ SKN-Trainer können künftig auch auf Portugiesen setzen