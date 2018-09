Startrainer Lorant bereit für Hallein

Nach dem 2:2 gegen Bramberg wird die Luft für Union-Trainer Thomas Eder immer dünner. Werner Lorant kann sich ein Comeback vorstellen.

Union Hallein schaffte gestern, Mittwoch, auch im Kellerduell gegen Bramberg nicht den erhofften Befreiungsschlag. Dabei führte das Schlusslicht der Salzburger Liga nach 68 Minuten mit 2:0. David Nindl, der nach einer kurz abgespielten Ecke (72.) und per fragwürdigem Elfmeter (95.) traf, rettete dem Vorletzten Bramberg aber einen Punkt. "Wahnsinn. Der Strafstoß in der Nachspielzeit war ein Witz", ärgert sich Halleins Sportlicher Leiter David König, der zumindest bis zum Wochenende an seinem Trainer festhält: "Thomas Eder wird auch am Samstag in Puch unser Coach sein. Mehr gibt es im Moment zu diesem Thema nicht zu sagen."

Sollte Eder aber auch im Tennengau-Derby gegen den Aufsteiger sieglos bleiben, dann könnte seine Zeit in Hallein nach eineinhalb Jahren abgelaufen sein. Als Nachfolger soll Werner Lorant, der die Salinenstädter bereits in der Saison 2016/17 ein halbes Jahr betreute, ein heißes Thema sein. "Ich verfolge die Ergebnisse von Union Hallein natürlich und finde es schade, dass der Verein ganz unten in der Tabelle steht", erklärt der deutsche Startrainer, der sich ein Comeback in Hallein durchaus vorstellen könnte: "Sollte mich David kontaktieren und fragen, ob ich dem Club in dieser schweren Situation wieder helfen kann, dann würde ich wohl nicht absagen. Bisher hat es aber keinen Kontakt gegeben."

Dass Lorant den Tennengauern helfen kann, bewies er bereits in seiner ersten Amtszeit. Der 69-Jährige übernahm Union Hallein im Winter auf einem Abstiegsplatz, führte Damir Ramic und Co. mit einer guten Rückrunde noch zum Klassenerhalt. "Und ich würde es mir auch dieses Mal zutrauen die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen."